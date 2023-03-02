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Как вам жеребьёвка Кубка России?

Как вам жеребьёвка Кубка России?
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Сегодня, 2 марта, состоялась жеребьёвка 1/2 финала Пути РПЛ и второго этапа 1/4 финала Пути регионов в Фонбет Кубке России.

«Чемпионат» предлагает поделиться впечатлениями об итогах жеребьёвки.

Также проголосовать в опросе можно по ссылке

Напомним, на стадии 1/2 финала Пути РПЛ сформировались следующие пары:

  • «Крылья Советов» (Самара) — ЦСКА (Москва);
  • «Спартак» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург).

*Команды, указанные в парах на первом месте, проведут первый матч полуфинала на домашнем стадионе.

Во втором этапе 1/4 финала Пути регионов встретятся:

  • «Ахмат» (Грозный) — «Краснодар» (Краснодар);
  • «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — «Ростов» (Ростов-на-Дону);
  • «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва);
  • «Акрон» (Тольятти) — «Локомотив» (Москва).

*На этой стадии пары сыграют по одному матчу. Хозяин — команда, указанная первой.

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