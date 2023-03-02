Полузащитник «Челси» Андрей Сантос вернулся в «Васко да Гама» на правах аренды

Полузащитник «Челси» Андрей Сантос, перешедший в зимнее трансферное окно из «Васко да Гама», отправился обратно в бразильский клуб на правах аренды, сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года. Ранее сообщалось, что 18-летний полузащитник не получил разрешения на работу в Англии. Также Сантос мог отправиться в аренду в «Палмейрас».

В 2022 году Сантос провёл 33 матча в бразильской Серии B, забил восемь мячей, получил девять жёлтых карточек и одну красную. В составе сборной Бразилии U20 он провёл четыре игры и забил два мяча.

«Челси» находится на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко после 24 проведённых матчей.

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