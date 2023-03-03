Слуцкий рассказал, что арабские и азиатские клубы интересовались у него по поводу Дзюбы

Известный российский тренер Леонид Слуцкий рассказал, что некоторые клубы обращались к нему, чтобы получить характеристику на нападающего Артёма Дзюбу. Специалист отметил, что это были варианты из арабских и азиатских стран.

«Если меня спрашивал кто-то [о Дзюбе], а такие были, я давал гиперхарактеристику. Потому что на самом деле считаю его выдающимся спортсменом и футболистом. Это были варианты из-за рубежа? Это были разные варианты. Европейские? Нет, с европейскими сейчас сложно. Это были больше арабские, азиатские варианты.

Про медосмотр «Витесса» — это вообще байка, ноль правды. Мы с Дзюбой сидели и играли в нарды, когда вышла новость, что он в эту секунду находится на базе «Витесса», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале Tennisi.