Хави обвинил судей в боязливости решений по ходу игры «Реал» — «Барселона» в Кубке Испании

Главный тренер «Барселоны» Хави обратился к четвёртому судье во время первого матча Кубка Испании с мадридским «Реалом» (1:0). Испанский специалист обвинил бригаду арбитров в боязливости решений.
«Весь второй тайм испорчен. Вы облажались», — приводит слова Хави AS.
«Барселона» победила с минимальным счётом благодаря автоголу Эдера Милитао на 26-й минуте. Ответный матч между командами состоится 5 апреля, однако 19 марта команды встретятся между собой во встрече 26-го тура чемпионата Испании. Отметим, что «Барселона» (59) и «Реал» (52) занимают первые две строчки турнирной таблицы Ла Лиги.
Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. С 1991 по 2015 год испанец находился в структуре клуба в качестве футболиста.
Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы. Видеоролик:
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