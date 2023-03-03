«Реал» выдал худший домашний матч в сезоне. Но гол «Барсы» — комедия

Каталонцы уже лишили Мадрид одного трофея и могут забрать ещё два!

«Реал» и «Барселона» встретились друг с другом в третий раз в сезоне. И все три встречи прошли в разных турнирах! На этот раз команды сыграли в первом матче полуфинала Кубка Испании.

Первая минута вселила оптимизм в болельщиков «Реала». Лука Модрич уже на 30-й секунде убежал почти от всех защитников «Барселоны», но его в последний момент догнал Жюль Кунде. Хорват всё-таки пробил — попал в сетку с внешней стороны. Правда, боковой арбитр поднял флажок, зафиксировав офсайд.

«Реал» владел преимуществом на первых минутах, однако это не сильно сказалось на количестве опасных моментов. Один раз мяч всё-таки оказался в сетке ворот Марка-Андре тер Штегена, но Карим Бензема забивал из явного офсайда. «Барса» поначалу практически не беспокоила Тибо Куртуа.

В середине первого тайма Винисиус Жуниор уложил Френки де Йонга на газон борцовским приёмом — жёлтая карточка. Решение арбитра Хосе Мунуэры Монтеры вызвало гнев у бразильского футболиста, которого успокаивали и свои, и чужие. Сложилось ощущение, что чрезмерные эмоции негативно сказались на всей команде. «Барсе» хватило пары минут, чтобы воспользоваться этим.

Каталонцы накрыли соперника на чужой половине поля и дождались ошибки. Ферран Торрес выдал своевременный пас на Франка Кессье, а тот вывалился один на один с вратарём. Куртуа справился с ударом африканца, но мяч залетел в ворота рикошетом от Эдера Милитао. Начо, в свою очередь, не спас «Реал» — махнул ногой мимо. Получилось очень нелепо. Изначально судейская бригада отменила гол из-за офсайда, но главный арбитр изменил решение после подсказки видеопомощника.

До перерыва «Реал» заметно чаще владел мячом (60% против 40%), нанёс в пять раз больше ударов (пять против одного) и подал в три раза больше угловых (три против одного). Любопытно, что удар Кессье, с которым справился Куртуа, оказался единственным в створ по итогам первых 45 минут. Открыв счёт, «Барса» отошла в оборону и искала шансы на контратаках, но до перерыва так и не нашла их.

После перерыва столичный клуб по-прежнему владел преимуществом, но по-настоящему опасных моментов не создавал. Карло Анчелотти убрал с поля защитника Начо и выпустил нападающего Родриго, в результате чего Эдуардо Камавинга перешёл на левый фланг. У «Реала» было огромное преимущество по угловым (11 против одного), но футболисты «Барселоны» не дали сопернику выжать из них хоть что-то стоящее.

«Реал» — «Барселона» — 0:1 Фото: Angel Martinez/Getty Images

У гостей был хороший момент ближе к концу встречи. Партнёры вывели Кессье на ударную позицию, но мяч после удара Франка в дальний угол попал в своего — в вышедшего на замену Ансу Фати. «Реал» давил практически весь второй тайм, но так и не нанёс ни одного толкового удара в створ ворот.

«Барса» во второй раз в сезоне обыграла «Реал». В сентябре мадридский клуб справился с соперником в Примере (3:1), но в январе 2023-го «Барса» взяла реванш с таким же счётом и сделала это в финале Суперкубка Испании. А теперь команда Хави нанесла лучшему клубу Европы первое в сезоне поражение на «Сантьяго Бернабеу». 19 марта принципиальные соперники встретятся во втором круге чемпионата Испании, а в начале апреля их ждёт ответная игра в полуфинале Кубка.