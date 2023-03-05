Гол Мхитаряна помог «Интеру» обыграть «Лечче». Отставание от «Наполи» — 15 очков

«Интер» обыграл «Лечче» в матче 25-го тура итальянской Серии А. Команды встречались на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)». Победу одержали миланцы – 2:0.

На исходе получаса игры счёт открыл полузащитник «нерадзурри» Генрих Мхитарян, которому ассистировал Николо Барела. На 53-й минуте удвоил преимущество «Интера» Лаутаро Мартинес, голевой пас на свой счёт записал крайний защитник Дензел Думфрис.

Подопечные Симоне Индзаги набрали 50 очков и сократили отставание от лидера первенства – «Наполи» — до 15 очков. В активе «Лечче» по-прежнему 27 баллов, команда располагается на 15-й позиции.

В следующем туре «Интер» 10 марта сыграет со «Специей» на выезде, а «Лечче» 12 марта дома встретится с «Торино».