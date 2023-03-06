Салах: гнался за рекордом по голам за «Ливерпуль» в АПЛ с первого сезона в клубе

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился эмоциями после победы в матче с «Манчестер Юнайтед», а также поделился эмоциями от рекорда по голам за клуб в АПЛ.

«Это нечто особенное, не буду врать. Я держал этот рекорд в уме с тех пор, как оказался здесь. Я гнался за ним с первого сезона в «Ливерпуле».

Побить его в таком матче против «Юнайтед» – невероятно. Сейчас я пойду домой, отпраздную с семьёй, выпью ромашковый чай и пойду спать», – приводит слова Салаха Sky Sports.

«Ливерпуль» располагается на пятой строчке турнирной таблицы АПЛ, заработав 42 очка. Лидирует «Арсенал» (63).

Напомним, вчера завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энди Мэдли. «Ливерпуль» одержал победу с разгромным счётом 7:0.

Новость по теме Мохамед Салах обошёл Робби Фаулера и стал лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в АПЛ

Сумасшедшие промахи новичка «Ливерпуля» Нуньеса: