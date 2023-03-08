35-летний Евгений Фролов: ещё лет 10 поиграю, рано завершать карьеру
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Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов высказался о своей дальнейшей карьере. Фролов отметил, что собирается играть до 45 лет.
«Какая у меня роль в команде? Танцую, сегодня под Хабиба на стадионе «Динамо» танцевал, первый раз его слушал, знаю трек «Ягода малинка». Это веселее, чем сидеть в тишине на стадионе. Может, лучше, чтобы во время игры давали какой-то концерт?
Ладно, если говорить по делу, то с моим опытом стараюсь подсказывать ребятам словом, делом. Держу их в тонусе, великолепно тренируюсь. Мыслей о завершении карьеры нет, рано — еще лет 10 поиграю", — приводит слова Фролова «РБ Спорт».
Фролов выступает за «Крылья Советов» со второй части сезона-2019/2020. Всего на его счету 29 матчей в составе самарского клуба.
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