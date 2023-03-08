«Мы не сдавались, это чушь». Рашфорд — о проигрыше «Ман Юнайтед» от «Ливерпуля»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд рассказал о причинах разгромного поражения от «Ливерпуля» (0:7) в матче 26-го тура Премьер-лиги.
«Матчи с «Ливерпулем» всегда уникальные, независимо от формы, в которой находятся команды. Перед перерывом игра могла быть совершенно другой, когда я упустил возможность вывести нас вперёд. Они могли отобрать у нас нити игры, что в итоге и произошло. Теперь нам надо перезагрузиться.
Сдались ли мы по ходу встречи с «Ливерпулем»? Это чушь, мы не сдавались! Мы были неорганизованны, а коммуникация между игроками была плохой. Я думаю, все так сильно пытались вернуться в игру, что отступили от своих принципов владения мячом, и сделали только хуже. Я чувствовал, что нападающие пытались прессинговать, только из-за этого появились разрывы между линиями. Мы общались между собой, но так и не пришли к согласию относительно того, что делать. Единственное, что мы можем сделать, это извлечь из всего урок и двигаться дальше», — приводит слова Рашфорда Manchester Evening News.
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