«Мы усвоили урок, теперь движемся дальше». Тен Хаг — о поражении «МЮ» от «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о том, как команда переживает сокрушительное поражение от «Ливерпуля» со счётом 0:7 в матче 26-го тура Премьер-лиги.

«Подвели ли меня игроки? Нет, мы в одной лодке, мы делаем свою работу вместе. Мы выигрываем и проигрываем вместе. Мы устроили беспорядок в воскресенье, и теперь должны справиться с последствиями.

Мы знаем, что в сезоне всегда будут неудачи. У нас была серия из 23 игр с одним поражением, и вот произошло второе. Этот полученный урок поможет нам в будущем.

Мы действительно выступили ниже среднего, особенно с точки зрения менталитета. Мы хотим выигрывать трофеи, и впредь мы должны действовать по-другому. После воскресенья мы получили большой урок, мы его усвоили, и у нас есть возможность двигаться дальше и смотреть вперёд. Нам нужно использовать всю энергию и сосредоточьтесь на следующей игре», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

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