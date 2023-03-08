«Мы усвоили урок, теперь движемся дальше». Тен Хаг — о поражении «МЮ» от «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о том, как команда переживает сокрушительное поражение от «Ливерпуля» со счётом 0:7 в матче 26-го тура Премьер-лиги.
«Подвели ли меня игроки? Нет, мы в одной лодке, мы делаем свою работу вместе. Мы выигрываем и проигрываем вместе. Мы устроили беспорядок в воскресенье, и теперь должны справиться с последствиями.
Мы знаем, что в сезоне всегда будут неудачи. У нас была серия из 23 игр с одним поражением, и вот произошло второе. Этот полученный урок поможет нам в будущем.
Мы действительно выступили ниже среднего, особенно с точки зрения менталитета. Мы хотим выигрывать трофеи, и впредь мы должны действовать по-другому. После воскресенья мы получили большой урок, мы его усвоили, и у нас есть возможность двигаться дальше и смотреть вперёд. Нам нужно использовать всю энергию и сосредоточьтесь на следующей игре», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.
13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом
- 8 марта 2023
-
19:30
-
19:30
-
19:18
-
19:14
-
19:10
-
19:06
-
19:00
-
19:00
-
18:54
-
18:52
-
18:51
-
18:29
-
18:28
-
18:25
-
18:19
-
18:14
-
18:08
-
18:02
-
18:00
-
18:00
-
17:58
-
17:52
-
17:40
-
17:35
-
17:33
-
17:26
-
17:22
-
17:14
-
17:07
-
17:05
-
16:59
-
16:57
-
16:50
-
16:50
-
16:35