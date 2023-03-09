Буряк раскритиковал Петракова за вызов игроков из чемпионата России в сборную Армении

Экс-тренер сборной Украины Леонид Буряк раскритиковал главного тренера сборной Армении Александра Петракова за вызов в национальную команду футболистов из чемпионата России.
«Я читал, что он взял игроков с чемпионата России, с «Локомотива» и ещё откуда-то. Сложно это всё. Что говорят люди и что делают – это разные вещи. К сожалению, это наша действительность. Я тоже этого не пойму. Сложно сказать, чем руководствовался Петраков, особенно в той ситуации, в какой сейчас вся наша страна. Это всё чуть-чуть не воспринимается. Есть ведь масса футболистов, которые играют в других странах. В своё время ведь их сборная натурализовала и французов, и аргентинцев армянского происхождения. Честно говоря, я в шоке от всего этого», — приводит слова Буряка FanDay.
Вызов в сборную Армении получили четыре футболиста из чемпионата России – Наир Тикнизян («Локомотив»), Хорен Байрамян («Ростов»), Эдуард Сперцян («Краснодар») и Георгий Арутюнян («Краснодар-2»).
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