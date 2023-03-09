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«Арсенал» сыграл вничью со «Спортингом» в первой встрече 1/8 Лиги Европы

«Арсенал» сыграл вничью со «Спортингом» в первой встрече 1/8 Лиги Европы
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Сегодня, 9 марта, завершился первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Спортинг» принимал «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Стартовый свисток главного арбитра встречи Тобиаса Штилера прозвучал в 20:45 мск. Встреча завершилась результативной ничьей — 2:2.

Первыми отличились в этой встрече «канониры»: на 22-й минуте защитник Вильям Салиба поразил ворота гостей после передачи Фабиу Виейра. Гости не долго вели в игре, и уже на 34-й минуте защитник Гонсалу Инасиу сравнял счёт с передачи Маркуса Эдвардса. На 55-й минуте «Спортинг» вышел вперёд благолая голу Паулиньи, но уже через семь минут счёт снова стал равным — полузащитник хозяев Хидемаса Морита срезал мяч в собственные ворота и установив итоговый счёт — 2:2.

Ответный матч между командами пройдёт в следующий четверг, 16 марта, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

Лига Европы. 1/8 финала. 1-й матч
09 марта 2023, четверг. 20:45 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Салиба – 22'   1:1 Инасиу – 34'   2:1 Паулинью – 55'   2:2 Морита – 62'
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