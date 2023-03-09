«Арсенал» сыграл вничью со «Спортингом» в первой встрече 1/8 Лиги Европы

Сегодня, 9 марта, завершился первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Спортинг» принимал «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Стартовый свисток главного арбитра встречи Тобиаса Штилера прозвучал в 20:45 мск. Встреча завершилась результативной ничьей — 2:2.
Первыми отличились в этой встрече «канониры»: на 22-й минуте защитник Вильям Салиба поразил ворота гостей после передачи Фабиу Виейра. Гости не долго вели в игре, и уже на 34-й минуте защитник Гонсалу Инасиу сравнял счёт с передачи Маркуса Эдвардса. На 55-й минуте «Спортинг» вышел вперёд благолая голу Паулиньи, но уже через семь минут счёт снова стал равным — полузащитник хозяев Хидемаса Морита срезал мяч в собственные ворота и установив итоговый счёт — 2:2.
Ответный матч между командами пройдёт в следующий четверг, 16 марта, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.
- 9 марта 2023
-
22:57
-
22:54
-
22:43
-
22:42
-
22:40
-
22:40
-
22:34
-
22:27
-
22:20
-
22:10
-
22:07
-
22:00
-
21:50
-
21:49
-
21:40
-
21:20
-
21:19
-
21:18
-
21:08
-
21:00
-
20:59
-
20:57
-
20:51
-
20:50
-
20:33
-
20:30
-
20:15
-
20:07
-
20:01
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
19:36
-
19:30
-
19:30