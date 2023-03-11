Президент «Оренбурга» — о победе над «Сочи»: есть потенциал и без Сычевого

Президент ФК «Оренбург» Василий Еремякин высказался о победе над «Сочи» (4:0) в матче 19-го тура Российской Премьер-лиги, отметив, что команда может достигать результата и без участия Владимира Сычевого (Писарского. — Прим. ред.), перешедшего в зимнее трансферное окно в «Крылья Советов».

«Это футбол, что тут ещё можно сказать. Любая победа нравится. Есть нюансы, над которыми команда будет ещё работать, но главное — мы показали результативную игру. Были разные мнения в связи с уходом Сычевого, но команда выглядела очень сбалансированной в плане достижения результата, исходя из количества забитых мячей. Очень красивые голы и у Капленко, и у Башича, и у Переса. Мы видим, что есть потенциал. Будем работать дальше, улучшать игру», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».