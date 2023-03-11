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Чепчугов: Акинфеев — выдающийся голкипер. Конечно, он абсолютно заслуженно попал в топ-50

Чепчугов: Акинфеев — выдающийся голкипер. Конечно, он абсолютно заслуженно попал в топ-50
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Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал попадание действующего стража ворот армейцев Игоря Акинфеева в список 50 лучших голкиперов в истории по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

«Акинфеев — выдающийся голкипер. Конечно, он абсолютно заслуженно попал в топ-50 лучших вратарей мира. Находиться в этом списке — очень почётно. Пусть же Игорь играет столько, сколько позволит здоровье, чтобы максимально долго радовать болельщиков ЦСКА», — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

36-летний Акинфеев сыграл за ЦСКА 21 матч в текущем сезоне, пропустив них 22 мяча и шесть раз оставив свои ворота в неприкосновенности. За основной состав армейцев голкипер выступает с 2003 года.

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