Гус Хиддинк: Акинфеев — один из лучших вратарей своей эпохи

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал попадание голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в список лучших вратарей в истории по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
«Акинфеев попал в топ-50 лучших вратарей? Отлично! Акинфеев — один из лучших вратарей своей эпохи. Он заслуживает попадания в топ-списки», — приводит слова Гуса Хиддинка «РБ Спорт».
IFFHS собирает статистику с 1987 года. Итоговый рейтинг лучших вратарей в истории составлялся на основе ежегодных топов федерации. Лидер каждого ежегодного рейтинга получал в исторический 20 баллов, второму месту доставалось 19 очков, третьему — 18 и так далее.
Ринат Дасаев стал 37-м с 57 баллами, Игорь Акинфеев расположился на 47-й строчке с 47 очками.
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