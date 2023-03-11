Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Урал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гус Хиддинк: Акинфеев — один из лучших вратарей своей эпохи

Гус Хиддинк: Акинфеев — один из лучших вратарей своей эпохи
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал попадание голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в список лучших вратарей в истории по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

«Акинфеев попал в топ-50 лучших вратарей? Отлично! Акинфеев — один из лучших вратарей своей эпохи. Он заслуживает попадания в топ-списки», — приводит слова Гуса Хиддинка «РБ Спорт».

IFFHS собирает статистику с 1987 года. Итоговый рейтинг лучших вратарей в истории составлялся на основе ежегодных топов федерации. Лидер каждого ежегодного рейтинга получал в исторический 20 баллов, второму месту доставалось 19 очков, третьему — 18 и так далее.

Ринат Дасаев стал 37-м с 57 баллами, Игорь Акинфеев расположился на 47-й строчке с 47 очками.

Акинфеев и Дасаев попали в крутой мировой рейтинг. Но к нему есть вопросы Акинфеев и Дасаев попали в крутой мировой рейтинг. Но к нему есть вопросы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023