Клопп — о Салахе, Фирмино и Мане: мы строим что-то новое, а не заменяем ушедших игроков

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что нынешние игроки атаки его команды не являются заменой трио Мохамеда Салаха, Роберто Фирмино и Садио Мане.
«Это выдающееся трио, которое невозможно повторить, потому что у них были особые футбольные отношения, они отлично играли. Задача для нас, учитывая все изменения, которые происходят в команде, состоит в том, чтобы построить что-то новое, а не заменить ушедших игроков.
Я действительно думаю, что у парней, которых мы пригласили, есть свой особый набор навыков, и мы должны немного перестроиться. Но у всех них есть потенциал стать действительно выдающимися, и именно поэтому мы приобрели их.
Ребята готовы развиваться, они молоды, у них впереди много футбольных лет. Моя работа — убедиться, что мы будем использовать их на правильных позициях и в правильной системе, тогда они смогут показать свой максимум», — приводит слова Клоппа 90min.
- 11 марта 2023
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