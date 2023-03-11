Леонид Федун раскритиковал судейство в матче «Спартак» — «Факел», упомянув «Зенит»

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал судейство Владислава Безбородова в матче с «Факелом» (3:2) в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Что скажу про судейство? Сегодня две грубые ошибки, в прошлом матче грубая ошибка привела к потере очков. Если я скажу, что раскатывают красную дорожку для «Зенита» к чемпионству, то это будет неправда. Но я так скажу», — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».

Отметим, что в этой встрече «Спартаку» не засчитали мяч, который забил Александр Соболев. Мяч форварда также не был засчитан в игре с «Уралом» (2:2) в прошлом туре: арбитр Виталий Мешков дал свисток до пересечения мячом линии ворот, поэтому VAR не смог исправить эту ошибку.