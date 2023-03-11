Как же легко пропускает «Спартак»! Но теперь и судьи не остановили команду Абаскаля

«Спартак» победил «Факел» и сократил отставание от «Зенита» до пяти очков. Но команда Гильермо Абаскаля опять едва не оступилась на своём поле.

Абаскаль поменял центр обороны после ничьей с «Уралом» (2:2). Вместо травмированного Никиты Чернова и Алексиса Дуарте в основе вышли Павел Маслов и отбывший дисквалификацию Георгий Джикия. Испанский тренер «Спартака» сделал также две перестановки в группе атаки. Александр Соболев и Антон Зиньковский вернулись в стартовый состав, а Шамар Николсон и Михаил Игнатов – на скамейку.

Как и прогнозировалось, «Спартак» вынужден был преодолевать плотную и массированную оборону «Факела». Команда Дмитрия Пятибратова защищалась низким блоком в рамках схемы 5-4-1. Нужны были идеи, чтобы вскрыть запертую на 11 замков дверь, и Абаскаль их давал. На одной линии с защитниками воронежцев оказывались до пяти игроков красно-белых. Фланговые защитники Даниил Денисов и Даниил Хлусевич давали ширину, поднимаясь максимально высоко, а вингеры Квинси Промес и Зиньковский уходили ближе к центру, превращались в чистых форвардов. Движение спартаковских «восьмёрок» Данила Пруцева и Романа Зобнина тоже запутывало оппонентов. Они открывались между линий, увеличивали количество предложений впереди.

Но почти полтайма «Спартаку» недоставало острых передач в штрафную, хотя Соболев с Промесом открывались в створе, требовали этих передач. Тем не менее на 18-й минуте хозяева сделали счёт 1:0. Квинси забил свой 100-й мяч за красно-белых! В ходе этой атаки Соболев просил пенальти, но судье Владиславу Безбородову не пришлось даже обращаться к помощи VAR. Грубейшая ошибка Алексея Городового подарила гол «Спартаку». Защитники не ждали такого ляпа от вратаря, а вот Промес молодец, не выключился из эпизода.

«Факел», пропустив, не рисковал, играл без мяча и терпел. «Спартак» контролировал игру в невысоком темпе (73% владения в первом тайме) и на 40-й минуте забил ещё. Опять не повезло Соболеву и повезло Промесу! Гол центрфорварда был отменён по непонятным причинам, но после этого Руслан Литвинов вырезал шикарную длинную передачу на Квинси, а голландец классно расправился один в один с Евгением Морозовым.

Спартаковцы повели в два мяча – и расслабились. В своё время Фабио Капелло говорил, что счёт 2:0 самый опасный в футболе. Вот вам доказательство из РПЛ. «Факел» отыгрался ещё до перерыва! В моменте с голом Хызыра Аппаева, пожалуй, ошибся Денисов: сделал шаг вперёд, офсайд не создал и нападающего упустил. Для Аппаева это всего второй гол в сезоне и второй в 56 матчах в элите.

А в компенсированное время Безбородов только благодаря повтору определил, что Пруцев в собственной штрафной ударил рукой по лицу Ираклия Квеквескири. Это, конечно, пенальти. Новичок «Факела» Реда Рабеи пробил не очень хорошо, низом по центру, тем не менее Александр Селихов гадал и не отбил, хотя коснулся мяча ногой.

Команды столько забили, а второй тайм фактически начинался с того же, что и первый. Из-за ничейного счёта «Спартак» должен был возвращаться к своей тактике, «Факел» вернулся к своей. Команда Абаскаля заперла команду Пятибратова на её трети поля, но полтайма почти не била по воротам. Если до перерыва красно-белые нанесли семь ударов в створ, то в следующие 25 минут – только один. Потом хозяева заработали опаснейший штрафной под хет-трик Промеса, однако мяч после удара голландца приземлился на перекладину и улетел к подающим мячи мальчишкам.

Поразительно, что Промес, не пройдя зимнюю подготовку с командой, становится лучшим на поле. Но и Соболев в конце концов дождался момента, в который стал настоящим героем. Именно после выигранного центрфорвардом верхового единоборства забил Кристофер Мартинс Перейра, чьи врывания в штрафную превратились в проблему для обороны «Факела».

При этом не только люксембуржец был заметной фигурой после выхода на замену. Томаш Тавареш тоже добавил огня. Как раз за счёт его рывка смог улучшить позицию и свободно забросить мяч в штрафную Зиньковский.

«Факел» заслужил комплиментов за бойцовские качества, и всё же «Спартак» наиграл на победу. Команда Абаскаля нанесла 22 удара по воротам, 10 раз попала в створ. Сам испанский тренер на эмоциях после финального свистка пошёл к Безбородову, чтобы сказать судье пару ласковых. Его сдерживали помощники и даже игроки красно-белых, еле-еле остановили. Интересно, что скажет Абаскаль после матча.