Масалитин: ЦСКА и «Крылья Советов» не любят отсиживаться в обороне, поэтому голы будут

Бывший российский футболист Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Крылья Советов».

«ЦСКА дома показывает очень хороший и интересный футбол, чего не скажешь о выездных матчах. После таких невразумительных выступлений команда захочет реабилитироваться и показать очень достойную игру, тем более перед своими болельщиками. Дома ЦСКА играет очень хорошо: прессингуют, атакуют и не дают проявить свои лучшие качества командам соперника.

«Крылья» показывают стабильную игру на выезде и дома: пускай не очень фееричную, но у них есть свой стиль. Всё-таки Осинькин ставит игру… К тому же были потери лидеров: сначала Сергеев, потом Пиняев и Глушенков.

Игра будет очень интересная: команды не любят отсиживаться в обороне, ищут счастья у чужих ворот, поэтому голы будут. Буду надеяться, что ЦСКА выиграет.

В матче с «Сочи» ЦСКА играл от обороны: разыгрывали позиционную атаку, но они не умеют это делать — как раз и попались на контратаках. Естественно, в матче с «Крыльями» надо навязывать свою игру, создавать давление впереди и реализовывать моменты.

Как мне кажется, Федотов найдёт нужные слова для Карраскаля с Мединой, чтобы они проявили свои лучшие качества. От них будет зависеть игра впереди, а именно острота и реализация. Возможно, Кучаев найдёт себя в этой игре: от него многое зависит в середине. Костя может отдать обостряющую передачу или замкнуть. У них была очень хорошая связка с Чаловым», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.