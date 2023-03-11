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«Шальке-04» и «Боруссия» Д сыграли вничью в рурском дерби

«Шальке-04» и «Боруссия» Д сыграли вничью в рурском дерби
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Завершился матч 24-го тура чемпионата Германии, в котором встречались «Шальке-04» и дортмундская «Боруссия». Противостояние команд известно, как рурское дерби. Финальный свисток главного арбитра Марко Фрица зафиксировал ничью (2:2).

На 38-й минуте Нико Шлоттербек вывел «Боруссию» вперёд. На 50-й минуте Мариус Бюльтер сравнял счёт. На 60-й минуте Рафаэл Геррейру вновь вывел «шмелей» вперёд, на что «Шальке» ответил голом Кенана Карамана на 79-й минуте.

«Боруссия» не сумела догнать «Баварию», которая единолично возглавляет турнирную таблицу немецкой Бундеслиги, набрав 52 очка. У «Боруссии», располагающейся на второй строчке, 50 очков, а у идущего третьим «Лейпцига» 45 очков. В следующем матче лиги «шмели» сыграют с «Кёльном», а «Шальке» встретится с «Аугсбургом».

Германия - Бундеслига. 24-й тур
11 марта 2023, суббота. 20:30 МСК
Шальке-04
Гельзенкирхен
Окончен
2 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Шлоттербек – 38'   1:1 Бюльтер – 50'   1:2 Геррейру – 60'   2:2 Караман – 79'
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