«Шальке-04» и «Боруссия» Д сыграли вничью в рурском дерби

Завершился матч 24-го тура чемпионата Германии, в котором встречались «Шальке-04» и дортмундская «Боруссия». Противостояние команд известно, как рурское дерби. Финальный свисток главного арбитра Марко Фрица зафиксировал ничью (2:2).
На 38-й минуте Нико Шлоттербек вывел «Боруссию» вперёд. На 50-й минуте Мариус Бюльтер сравнял счёт. На 60-й минуте Рафаэл Геррейру вновь вывел «шмелей» вперёд, на что «Шальке» ответил голом Кенана Карамана на 79-й минуте.
«Боруссия» не сумела догнать «Баварию», которая единолично возглавляет турнирную таблицу немецкой Бундеслиги, набрав 52 очка. У «Боруссии», располагающейся на второй строчке, 50 очков, а у идущего третьим «Лейпцига» 45 очков. В следующем матче лиги «шмели» сыграют с «Кёльном», а «Шальке» встретится с «Аугсбургом».
- 11 марта 2023
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