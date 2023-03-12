Кавазашвили раскритиковал судейство в матче «Спартак» — «Факел»

Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о судействе в матче 19-го тара чемпионата России между «Спартаком» и «Факелом» (3:2).
«Иногда я смотрю на судей, и мне кажется, что они встают утром не с той ноги. Не потому что они плохие люди или выполняют чей-то заказ. У меня такое впечатления, что арбитры не знают на сто процентов футбольные правила.
Я не могу понять Безбородова в моменте с пенальти. Момент прошел, игра продолжается – и вдруг он останавливает игру и бежит смотреть был ли фол. Судьи уже настолько беспомощные, что без подсказывания делать ничего не могут. С одной стороны ВАР — это прекрасно, но когда они поправляют главного арбитра при сомнительном моменте. А действия Безбородва в этом эпизоде я понять не могу.
Хочется попросить обратить внимание на первый гол «Факела», он был забит из офсайда. Никто даже руку не поднял – ни боковой судья, ни один футболист. Момент был очень быстрый, это вторая ошибка Безбородова», – приводит слова Кавазашвили Metaratings.
После 19 туров «Спартак» занимает второе место в РПЛ, набрав 40 очков.
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