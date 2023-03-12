Сенников: Магкеева и Ненахова можно было бы посадить на замену в целях дисциплины

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Локо» обыграл «Ахмат» (1:0), доигрывая матч вдевятером после удалений Станислава Магкеева и Максима Ненахова.

«Можно сказать после игры с «Ахматом», что «Локомотив» потихоньку возрождается. Ребята проявили характер, в некоторых эпизодах после удалений действовали самоотверженно. «Локо» выстоял, хотя было видно: пока команда играла в полном составе – футболисты придерживались определённой тактики.

Были хорошие моменты даже в меньшинстве. Глушенков с Пиняевым отлично взаимодействовали, они и создали решающий гол. Также хочется отметить Лантратова. Он отстоял первый «сухой» матч за «Локомотив» и мастерски руководил своими партнёрами, параллельно выручая ребят.

Устроил бы разнос в раздевалке Сёмин после двух удалений? Конечно, когда такое случается, никто тебя по голове не погладит. Однозначно Юрий Павлович ругался бы. Но если команда в итоге отстаивает счёт и выигрывает, то такие моменты прощаются.

Думаю, Магкеев осознал свою вину. Ненахов в меньшей степени, но ему тоже нужно играть аккуратнее. Надеюсь, в следующий раз они выручат команду. Но в целях дисциплины, если будет возможность, Магкеева и Ненахова можно было бы посадить на замену на пару матчей. Ребята теперь и так и так пропустят по матчу, у них будет время подумать», – сказал Сенников в интервью Metaratings.