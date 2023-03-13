Кудряшов: турецкий чемпионат зрелищнее российского. Все хотят забивать голы
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Защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов сравнил чемпионаты Турции и России, отметив, что турецкая лига гораздо более зрелищная благодаря болельщикам и самой игре.
«Что такое турецкий чемпионат в сравнении с российским? Он зрелищнее из‑за болельщиков и самого футбола. В Турции многие живут игрой, любят её. Зрелищность проявляется в том, что все команды заточены на атаку, все хотят забивать голы.
Помню, когда пришёл ещё в «Истанбул Башакшехир», меня очень сильно удивляло, когда под конец матча команда играет вничью или проигрывает в один‑два мяча, все бегут вперёд. Сзади вместе с вратарём оставался только я (смеётся). Дисциплина, которая была на протяжении 60–70 минут, исчезала», — приводит слова Кудряшова «Матч ТВ».
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