Текке: Магомед Оздоев — один из самых полезных игроков чемпионата Турции

Бывший игрок «Зенита» Фатих Текке прокомментировал выступление хавбека Магомеда Оздоева за турецкий «Фатих Карагюмрюк», а также поделился воспоминаниями о защитнике Фёдоре Кудряшове, который играет за «Антальяспор».

«На каком счету Оздоев в Турции? На очень хорошем. Оздоев — основной игрок команды «Фатих Карагюмрюк». У него очень хорошая местная пресса, его часто хвалит даже Андреа Пирло. Если такой тренер, как Пирло, доволен футболистом и ставит его постоянно в состав, значит, он в полном порядке.

В трёх последних матчах он забил два гола. Особенно мне понравился его мяч в ворота «Бешикташа», который принёс его клубу ничью. Когда мы играли с ними, мы их обыграли 2:1, но гол мы пропустили после передачи Оздоева. Он очень полезен в атаке, где забивает, раздаёт, зарабатывает пенальти, но и в отборе при обороне он тоже классно играет. На мой взгляд, он один из самых полезных игроков всего чемпионата.

Кудряшов? Это просто невероятный футболист. Я помню, как мы играли друг против друга ещё в чемпионате России, это был 2006 или 2007 год. Просто невероятно, но это было почти 17 лет тому назад, а он до сих пор играет. Пример Кудряшова показывает, что никогда нельзя сдаваться, а нужно идти к своей цели. В молодости он считался перспективным футболистом, но потом что-то пошло не так. Казалось, что он так и останется на среднем уровне, но как он заиграл потом! В «Антальяспоре» в этом сезоне он больше игрок ротации и запаса, но его опыт очень помогает команде, о чём говорит и их главный тренер Нури Шахин», — приводит слова Текке «Евро-Футбол.Ру».