Кудряшов рассказал о пятимесячной задолженности по зарплате в «Антальяспоре»

Российский защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов рассказал, что турецкий клуб должен ему зарплату за пять месяцев. Также футболист признался, что «Антальяспор» не планирует продлевать с ним контракт.

«В клубе очень сильно сомневаются, что я вернусь [после травмы]. А я уверен, что вернусь. Процентов на 90 мы контракт не продлим, и я покину клуб. Я четвёртый год там и надеялся на другое отношение к себе. Говорю не в плане продления контракта, а просто об отношении.

Для Турции проблемы с зарплатой неудивительны? Да, есть такое. Наверное, это больше вопрос к менеджменту клуба, насколько хорошо они умеют управлять финансами и понимают этот бизнес.

Большая ли задолженность по зарплате? Пять месяцев. При этом премиальные платили вовремя», — приводит слова Кудряшова «Матч ТВ».