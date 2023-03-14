Кудряшов рассказал о пятимесячной задолженности по зарплате в «Антальяспоре»

Российский защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов рассказал, что турецкий клуб должен ему зарплату за пять месяцев. Также футболист признался, что «Антальяспор» не планирует продлевать с ним контракт.
«В клубе очень сильно сомневаются, что я вернусь [после травмы]. А я уверен, что вернусь. Процентов на 90 мы контракт не продлим, и я покину клуб. Я четвёртый год там и надеялся на другое отношение к себе. Говорю не в плане продления контракта, а просто об отношении.
Для Турции проблемы с зарплатой неудивительны? Да, есть такое. Наверное, это больше вопрос к менеджменту клуба, насколько хорошо они умеют управлять финансами и понимают этот бизнес.
Большая ли задолженность по зарплате? Пять месяцев. При этом премиальные платили вовремя», — приводит слова Кудряшова «Матч ТВ».
- 14 марта 2023
-
17:21
-
17:16
-
17:15
-
17:00
-
16:59
-
16:49
-
16:44
-
16:34
-
16:11
-
16:09
-
16:05
-
15:49
-
15:40
-
15:25
-
15:20
-
15:12
-
15:02
-
14:50
-
14:44
-
14:36
-
14:35
-
14:31
-
14:30
-
14:26
-
14:10
-
14:06
-
13:50
-
13:45
-
13:42
-
13:35
-
13:30
-
13:23
-
13:15
-
13:05
-
13:00