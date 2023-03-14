Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кудряшов рассказал о пятимесячной задолженности по зарплате в «Антальяспоре»

Кудряшов рассказал о пятимесячной задолженности по зарплате в «Антальяспоре»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов рассказал, что турецкий клуб должен ему зарплату за пять месяцев. Также футболист признался, что «Антальяспор» не планирует продлевать с ним контракт.

«В клубе очень сильно сомневаются, что я вернусь [после травмы]. А я уверен, что вернусь. Процентов на 90 мы контракт не продлим, и я покину клуб. Я четвёртый год там и надеялся на другое отношение к себе. Говорю не в плане продления контракта, а просто об отношении.

Для Турции проблемы с зарплатой неудивительны? Да, есть такое. Наверное, это больше вопрос к менеджменту клуба, насколько хорошо они умеют управлять финансами и понимают этот бизнес.

Большая ли задолженность по зарплате? Пять месяцев. При этом премиальные платили вовремя», — приводит слова Кудряшова «Матч ТВ».

Новость по теме
Фёдор Кудряшов: с удовольствием вернусь в Россию, если будут предложения
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023