Фёдор Кудряшов: с удовольствием вернусь в Россию, если будут предложения

Российский защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов высказался о возможном возвращении в Россию.

«Если будут предложения, я с удовольствием вернусь в Россию. Хоть я и говорил, что уже не вернусь, закончу с футболом, но сейчас в моем клубе ситуация немного изменилась. Пока не буду рассказывать, как именно, но это изменило моё мнение о клубе», — приводит слова Кудряшова „Матч ТВ“.

Напомним, Фёдор Кудряшшов выступает за «Антальяспор» с июня 2020 года. В текущем сезоне турецкого чемпионата на счету защитника 12 матчей, в которых он получил четыре жёлтые карточки и не сумел отметиться результативными действиями.

Контракт с клубом у Кудряшова рассчитан до июня этого года. Ранее 35-летний защитник выступал за «Сочи» и другие клубы.