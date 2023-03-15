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Реал Мадрид — Ливерпуль. Прямая трансляция
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Мостовой: я — нормальный. Поэтому не верю, что «Ливерпуль» может пройти «Реал» в ЛЧ

Мостовой: я — нормальный. Поэтому не верю, что «Ливерпуль» может пройти «Реал» в ЛЧ
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящей ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем», который состоится сегодня, 15 марта, начало — в 23:00 мск. Первый матч завершился победой «сливочных» — 5:2.

«Я — нормальный. Поэтому не верю, что «Ливерпуль» может пройти «Реал» в ЛЧ. Не поверю в это ни под каким снотворным. С другой стороны, я не верил, что «Реал» обыграет «Ливерпуль» 2:5, проигрывая по ходу матча 2:0.

Гости могут выиграть со счётом 1:0 или 2:1, но не с разницей в три мяча. Если это произойдёт, то «Реал» уже нельзя будет называть командой. Но к этому нет никаких предпосылок. Команда Анчелотти сейчас в порядке», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.

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