«Реал» — «Ливерпуль»: прогноз Константина Генича на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Ливерпуль» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Ставка: гол «Ливерпуля» в первом тайме за 1.97.
«Поговорим об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем». В первой игре какие-то мистические вещи происходили. Вратари «привозили» голы, залетало всё, что можно, поэтому при таком счёте у «Ливерпуля» микроскопические шансы пройти дальше.
Однако красные в состоянии громко хлопнуть дверью и реабилитироваться за домашнее поражение, хотя последняя игра с «Борнмутом» была ужасной, а это как раз после потрясающей реализации в матче с «МЮ».
«Реал» в последнем матче одолел «Эспаньол», проигрывая в один мяч, ответил тремя, причём в конце добился комфортной разницы благодаря голу Асенсио. Если «Ливерпуль» будет действовать первые 20 минут так же, как в домашней встрече, то кто знает, чем может всё закончиться. «Ливерпулю» нужно быстро и качественно войти в игру.
Думаю, что гости сделают определённую ставку на первый тайм. Мне кажется, что как раз гол «Ливерпуля» в первом тайме — это очень хорошее предложение. Думаю, что красным надо агрессивно начать и постараться забить, поэтому и такой прогноз», — сказал Генич.
Экспресс с коэффициентом 12.18.
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