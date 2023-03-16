Степашин: «Динамо» — это движение, силовики, защита страны. Важно готовить нашу молодёжь

Бывший председатель Счётной палаты Российской Федерации, член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин подвёл итоги матча Фонбет Кубка России с «Зенитом» (1:1, 5:4 пен.), а также рассказал о мероприятиях, связанных со столетием клуба.

«Во-первых, всё было по-разному. Первый гол, потом очень тяжёлая игра. И последние 25 минут, ну 20 – точно это было настоящее «Динамо». И даже судья Кукуляк, не назначивший очевидный пенальти, не смог повлиять на окончательный исход матча… А в принципе, победа хорошая, игровая.

«Зенит» — это Ленинград. Как ощущение было? Я больше ленинградец или динамовец? Я тысячу раз говорил, что я болел за ленинградский «Зенит». Сегодня в этой команде ни одного ленинградца не играло. Хотя, конечно, очень приятно, что в Санкт-Петербурге собрался почти полный стадион. Был хороший антураж.

Всё ещё впереди. Если бы это был финал Кубка страны, наверное, это было бы здорово. Но ещё всё впереди. Для любой команды, когда ты выигрываешь в такой ситуации, это очень хорошая мотивация. Мне очень приятно, что ребята не растерялись.

С кем-то созванивались сейчас? Обменивались, все меня поздравили. С руководством нашего клуба, которое сейчас находится в Ленинграде. Юрий Павлович Сёмин написал: здорово, что полный стадион и красивая игра. Он мне послал СМС, как положено.

Какие ещё мероприятия и сюрпризы, связанные со столетием «Динамо», увидим в ближайшие недели? Сюрпризов ждать нам не надо. Это хорошие стадионы, это молодёжь, это поддержка юношеского, детского спорта. У нас сегодня очень важно готовить нашу молодёжь, мы же видим, что сегодня происходит и в мирной жизни, и не в мирной жизни, поэтому «Динамо» — это движение, «Динамо» — это силовики. «Динамо» — это защита моей страны. Вот из этого мы будем исходить сегодня», — цитирует Степашина «Комсомольская правда».

Ранее в полуфинал Пути регионов, помимо «Динамо», вышли тольяттинский «Акрон» и «Краснодар». Последний участник определится в матче «Пари Нижний Новгород» — «Ростов» (16 марта, 18:00 мск).