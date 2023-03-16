Ковтун: если Карпин чем-то недоволен – прямо и жёстко скажет. Очень креативный тренер

Бывший футболист сборной России, «Спартака» и «Динамо» Юрий Ковтун прокомментировал работу главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

«Сезон на сезон не приходится. Бывают суперотрезки: набрали очки, поднялись в таблице, а в начале года немного не пошло у них. Хотя состав Карпин всё равно стабилизировал, больших изменений нет. Наверное, и самого Карпина не всё в командных действиях устраивает. Думаю, он найдёт выход и быстро исправит ситуацию. Валерий Георгиевич — очень креативный специалист, и если он чем-то недоволен, то прямо и жёстко об этом скажет подопечным. Умеет замотивировать», — сказал Ковтун в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Юрием Ковтуном читайте на «Чемпионате»: