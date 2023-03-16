Карпин: игра «Пари НН» изменилась с момента нашей встречи в чемпионате

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды в матче с «Пари Нижний Новгород» (1:0) в рамках четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Поменялась ли их игра с момента нашей последней встречи в чемпионате? Сильно поменялась. «Пари НН» использовал схему в три центральных защитника, хотя до этого играли в четыре. Следовательно, наш прессинг должен был работать по-другому, и в атаке иное расположение. Изменения были, естественно, только с точки зрения рисунка. Потому что игра была равная что в Ростове, что здесь. А три центральных защитника или два – это уже не столь важно.

Я был эмоционален из-за игроков? На игроков это, по-моему, вообще не было направлено. Больше эмоций забирали другие люди», — приводит слова Карпина пресс‑служба ростовского клуба.

12 марта команды встречались в Ростове в рамках 19-го тура Российской Премьер-лиги. Тогда победу также отпраздновала команда Валерия Карпина — 2:1.