Карпин: игра «Пари НН» изменилась с момента нашей встречи в чемпионате

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды в матче с «Пари Нижний Новгород» (1:0) в рамках четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России.
«Поменялась ли их игра с момента нашей последней встречи в чемпионате? Сильно поменялась. «Пари НН» использовал схему в три центральных защитника, хотя до этого играли в четыре. Следовательно, наш прессинг должен был работать по-другому, и в атаке иное расположение. Изменения были, естественно, только с точки зрения рисунка. Потому что игра была равная что в Ростове, что здесь. А три центральных защитника или два – это уже не столь важно.
Я был эмоционален из-за игроков? На игроков это, по-моему, вообще не было направлено. Больше эмоций забирали другие люди», — приводит слова Карпина пресс‑служба ростовского клуба.
12 марта команды встречались в Ростове в рамках 19-го тура Российской Премьер-лиги. Тогда победу также отпраздновала команда Валерия Карпина — 2:1.
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