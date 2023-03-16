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Лепёхин: нонсенс, когда команда проигрывает в Кубке, но продолжает в нём участвовать

Лепёхин: нонсенс, когда команда проигрывает в Кубке, но продолжает в нём участвовать
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин выразил мнение, что текущий формат Фонбет Кубка России, в рамках которого команды поделены на зоны Пути РПЛ и Пути регионов, должен быть упразднён.

«Мне кажется, нужна схема, при которой клубы РПЛ чаще приезжали бы в гости к командам из низших лиг. Это праздник для многих провинциальных городов. В советские времена так и было. Помню, я был ребёнком, когда «Зенит» приехал играть в Майкоп матч Кубка СССР на какой-то дальней стадии. Весь город жил этой игрой. Даже те, кому футбол не был интересен, пришли на стадион.

Сейчас клубы РПЛ соревнуются в группах, а другие команды сами по себе. Схема такая сложная, что не получается до конца в ней разобраться. Нужно упростить систему розыгрыша. Сейчас слишком много всего нагромождено: разные этапы, разные пути. Команда проиграла и продолжает участвовать в розыгрыше — для меня это нонсенс. Это уже не Кубок, а какой-то другой турнир.

Раз в Европу через Кубок сейчас пробиться нельзя, сделайте хотя бы так, чтобы жители маленьких городов видели команды из высшей лиги. В этом, мне кажется, предназначение турнира. Он должен дарить людям праздник. Вот «Акрон» обыграл на своём поле «Локомотив», видели, какие у болельщиков были эмоции?» — приводит слова Лепёхина «РБ Спорт».

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