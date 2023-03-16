Лепёхин: нонсенс, когда команда проигрывает в Кубке, но продолжает в нём участвовать

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин выразил мнение, что текущий формат Фонбет Кубка России, в рамках которого команды поделены на зоны Пути РПЛ и Пути регионов, должен быть упразднён.
«Мне кажется, нужна схема, при которой клубы РПЛ чаще приезжали бы в гости к командам из низших лиг. Это праздник для многих провинциальных городов. В советские времена так и было. Помню, я был ребёнком, когда «Зенит» приехал играть в Майкоп матч Кубка СССР на какой-то дальней стадии. Весь город жил этой игрой. Даже те, кому футбол не был интересен, пришли на стадион.
Сейчас клубы РПЛ соревнуются в группах, а другие команды сами по себе. Схема такая сложная, что не получается до конца в ней разобраться. Нужно упростить систему розыгрыша. Сейчас слишком много всего нагромождено: разные этапы, разные пути. Команда проиграла и продолжает участвовать в розыгрыше — для меня это нонсенс. Это уже не Кубок, а какой-то другой турнир.
Раз в Европу через Кубок сейчас пробиться нельзя, сделайте хотя бы так, чтобы жители маленьких городов видели команды из высшей лиги. В этом, мне кажется, предназначение турнира. Он должен дарить людям праздник. Вот «Акрон» обыграл на своём поле «Локомотив», видели, какие у болельщиков были эмоции?» — приводит слова Лепёхина «РБ Спорт».
- 17 марта 2023
-
00:25
-
00:17
-
00:11
-
00:10
-
00:09
- 16 марта 2023
-
23:58
-
23:55
-
23:55
-
23:46
-
23:34
-
23:30
-
23:20
-
23:10
-
23:05
-
23:01
-
22:47
-
22:41
-
22:36
-
22:35
-
22:27
-
22:25
-
22:17
-
22:07
-
21:59
-
21:57
-
21:56
-
21:56
-
21:55
-
21:53
-
21:34
-
21:22
-
21:20
-
21:18
-
21:00
-
20:53