Булыкин: «Зенит» ничего не сделал, чтобы выиграть Кубок России
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Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал победу московского клуба над «Зенитом» (1:1, 5:4 в серии пенальти) в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (Пути регионов).
«Удивлён вылетом «Зенита». Думал, «Зенит» серьёзно отнесётся к Кубку России. Всё-таки сделать «золотой дубль» — это здорово, но теперь не смогут. «Динамо» билось до конца, не опустив руки после неназначенного пенальти. Здесь надо больше хвалить «Динамо». «Зенит» ничего не сделал, чтобы выиграть этот трофей», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Проиграв «Динамо», «Зенит» вылетел из розыгрыша Кубка России. Единственный турнир в текущем сезоне, в котором петербуржцы продолжают участвовать, — РПЛ.
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