Рашфорд обошёл Роналду по голам в еврокубках за «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд вышел на шестое место в списке бомбардиров клуба в еврокубках, обогнав Криштиану Роналду.

Рашфорд забил единственный мяч в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы с «Бетисом» (1:0). «Манчестер Юнайтед» прошёл в следующую стадию турнира со счётом 5:1 по сумме двух матчей.

Этот гол стал для 25-летнего английского форварда 25-м в европейских турнирах в футболке «Манчестер Юнайтед». 13 мячей он забил в Лиге Европы и ещё 12 голов на его счету в матчах Лиги чемпионов. Рашфорд обошёл Роналду, который отметился 24 голами за «Манчестер Юнайтед» в еврокубках. Возглавляет список Уэйн Руни, сумевший 39 раз отличиться в европейских турнирах за клуб из Манчестера.

Кроме того, Рашфорд стал самым молодым игроком в истории клуба, забившим 25 голов в европейских турнирах.

Всего в текущем сезоне Рашфорд провёл 43 матча за «МЮ» во всех турнирах, забил 27 голов и отдал семь голевых передач.