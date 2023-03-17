Тренер «Оренбурга» Личка поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча состоится завтра, 18 марта. Начало игры — в 12:00 мск.

«Мы готовимся так, как и готовились раньше: к «Ахмату», «Сочи» и другим командам. Мы знаем, что «Спартак» в этом году идёт очень хорошо, показывает хороший футбол: на скорости, короткий пас. У «Спартака» очень интересные игроки, которые выдерживают 90 минут, меняют позиции, есть ротация. У них получается интересный атакующий футбол. Занимают второе место, забивают голы.

Для нас это хорошо. Мы будем встречаться с командой, к которой хотели бы приблизиться — играть как они. Поэтому завтра я жду открытый футбол. Мы, как и они, играем по схеме 4-3-3. Наши опорные игроки не стоят сзади, пробуют входить в штрафную, создавать скорость впереди. У них Промес и Зиньковский, а у нас Мансилья, Марин, Ковалёв, Оганесян — игроки на скорости. Завтра поле будет полито, это добавит интенсивности и быстроты игре. В матчах с «Ахматом» и «Сочи» поле было сухое, и мяч тормозил. Поэтому я уверен, что болельщики на стадионе смогут посмотреть интересную быструю игру», — сказал Личка в интервью клубной пресс-службе.