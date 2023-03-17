Валерий Масалитин: гол Бейла в ворота ЦСКА можно было засчитывать за одну лишь красоту

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о матче армейцев с «Крыльями Советов» в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась вничью — 2:2.
«У ЦСКА больше шансов пройти дальше, так как ответный матч домашний. Как показывает практика, ЦСКА дома и на выезде — две разные команды. Но надо отдать должное Федотову — изменил тактику: сыграл по схеме 3-5-2 и насытил среднюю линию. Это работало: было хорошее движение в центре поля и командный прессинг. Армейцы навязали свою игру, хотя обычно на выезде играют от обороны. Первый тайм прошёл под их диктовку: единственное, чего не хватало — забитых мячей.
Второй тайм гости начали так же активно и забили гол. Потом где-то дрогнули, пропустили необязательный мяч с углового. В центре поля упала активность, а Зделар играл не на своей позиции — «Крылья» воспользовались этим и забили хороший гол. Гол Бейла можно было засчитывать за одну лишь красоту. Самарцы продолжили давить, а игроки ЦСКА стали ошибаться. Зделар потерял позицию, Медина недоработал, и хозяева забили второй.
Хорошо, что появился Дивеев после длительного отсутствия. Именно он заработал пенальти, который реализовал Чалов.
Второй тайм был не похож на первый — «Крылья» усилили давление, а ЦСКА не смог перестроиться. Возможно, нужны были замены. Но в этой ситуации тренер посчитал, что они не повлияют на ход игры. В итоге матч свели к ничьей. Хозяевам нужно было реабилитироваться перед своими болельщиками и доказать, что игра с ЦСКА в чемпионате — просто ошибка. Армейцы провели очень хороший первый тайм, но на второй не хватило сил. Ничья закономерна, всё решится в ответной игре», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.
- 17 марта 2023
-
14:04
-
13:56
-
13:53
-
13:40
-
13:38
-
13:24
-
13:23
-
13:16
-
13:11
-
13:07
-
12:58
-
12:57
-
12:52
-
12:50
-
12:43
-
12:29
-
12:20
-
12:19
-
12:08
-
12:02
-
12:00
-
11:57
-
11:48
-
11:41
-
11:41
-
11:39
-
11:32
-
11:27
-
11:26
-
11:19
-
11:12
-
10:49
-
10:46
-
10:30
-
10:19