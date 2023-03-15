ЦСКА отскочил в Самаре! Красивую месть «Крыльев» обломал свой же игрок

Кубок России продолжает радовать яркими сюжетами! «Крылья Советов» и ЦСКА встретились во второй раз за несколько дней. И получилось куда мощнее, чем в РПЛ.

Владимир Федотов, помня о недавней разгромной победе над «Крыльями», выпустил практически такой же состав. Единственное изменение: вместо Виллиана Роши в центр обороны опустился Саша Зделар, а его место в центре поля занял Константин Кучаев. В атаке вновь вышла свежая связка Фёдора Чалова и Антона Заболотного, которая на днях оформила два гола. А место в воротах занял Владислав Тороп.

В первом тайме ЦСКА грамотно выстраивался в обороне при длинных забросах соперника и раз за разом ловил нападающих в офсайд. Вдобавок команда Федотова сама острее атаковала. Лучший момент был у Кучаева, но его удар на 12-й минуте пришёлся в штангу.

В целом моментов до перерыва было немного. А концовка тайма вообще превратилась в «качели»: сначала «Крылья» полностью перехватили инициативу, потом ЦСКА на пару минут осадил ворота соперника. Но ни те, ни другие так и не забили.

А вот во втором тайме пошла настоящая жара. Начался он с гола ЦСКА. «Крылья», у которых и до этого проскакивали рискованные розыгрыши на своей половине поля, всё же доигрались: Дмитрий Цыпченко «обрезался», а Иван Ломаев в этот момент открывался под пас и оставил ворота. В итоге Хесус Медина пробежался до штрафной и запустил мяч над соперниками. 0:1!

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Такой счёт продержался всего три минуты. «Крылья» провернули на угловом наигранную схему: Роман Евгеньев скинул головой, а Владимир Писарский замкнул на дальней штанге. Что-то похожее, кстати, в прошлом году делал «Урал». 1:1!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Через четыре минуты «Крылья» забили вновь! Причём гол получился поистине шедевральным: Гленн Бейл после подачи сложился и пробил в девятку через себя. Но радость длилась недолго: VAR вмешался и указал Алексею Сухому на офсайд у Писарского, участвовавшего в комбинации.

Гленн Бейл Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

За полчаса до конца игры у ЦСКА произошло знаменательное событие. На поле вышел Игорь Дивеев — это его первый официальный матч с середины сентября, когда он получил тяжёлую травму. После этого Зделар вернулся на родную позицию в центре поля.

Перестановка в обороне ЦСКА не помогла. «Крылья» быстро вышли вперёд: Цыпченко, пытавшийся исправиться за «привезённый» гол, открылся между Зделаром и Кириллом Набабкиным и забил головой после подачи Романа Ежова. 2:1!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

События во втором тайме развивались стремительно, и уже спустя 10 минут Цыпченко снова превратился в антигероя. Мяч попал ему в руку, а VAR вновь подсказал Сухому. Итог: пенальти и чёткое исполнение Чалова. 2:2!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Концовка матча получилась не менее огненной. Ближе к голу были «Крылья», но снова не повезло Бейлу. На этот раз был не офсайд, а перекладина после шикарного удара со штрафного. Отскочил ЦСКА!

Главное действующее лицо матча однозначно Цыпченко, за которого и радостно, и обидно. Забил сам, два «привёз» и стал главной причиной, почему у «Крыльев» обломалась красивая месть после 0:4 в Москве. Хотя за крупное поражение в чемпионате в любом случае придётся исправляться отдельно — в ответной встрече.