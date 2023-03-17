«Енисей» обыграл «Арсенал» благодаря голу Кичина с пенальти
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Завершился матч 23-го тура российской Мелбет Первой лиги, в котором встречались красноярский «Енисей» и тульский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Футбол-Арена Енисей» в Красноярске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем (Москва). «Енисей» одержал победу с минимальным счётом 1:0.
Единственный гол в матче на 18-й минуте забил защитник «Енисея» Валерий Кичин, реализовав 11-метровый удар.
Красноярский «Енисей» занимает третье место в турнирной таблице российской Первой лиги сезона-2022/2023, набрав 41 очко после 23 матчей. Тульский «Арсенал» располагается на седьмой строчке — 33 очка. Турнирную таблицу возглавляет калининградская «Балтика». Команда набрала 47 очков после 22 матчей.
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