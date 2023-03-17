Объявлена заявка сборной Нидерландов на матчи квалификационного раунда Евро-2024

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман совместно со своим тренерским штабом огласил фамилии 25 футболистов, которые начнут подготовку к матчам квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года с Францией (24 марта) и Гибралтаром (27 марта). Ознакомиться с ними можно в соцсетях национальной команды.
Фото: Соцсети сборной Нидерландов
Для Рональда Кумана, тренировавшего сборную Нидерландов с 2018 по 2020 год, матчи квалификации Евро-2024 станут первыми после возвращения. Он заменил на этой должности Луи ван Гала, который покинул сборную после ЧМ-2022. На том турнире нидерландцы дошли до четвертьфинала, где в серии пенальти уступили будущему победителю — сборной Аргентины (2:2; 3:4).
В одной группе с Нидерландами, Францией и Гибралтаром также сыграют Греция и Ирландия.
- 17 марта 2023
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