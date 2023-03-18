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Алексис Дуарте рассказал об адаптации в «Спартаке»

Алексис Дуарте рассказал об адаптации в «Спартаке»
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Защитник «Спартака» Алексис Дуарте после матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:2) рассказал о своей адаптации в московском клубе.

«Что касается адаптации в «Спартаке» — не буду скрывать, что поначалу было тяжеловато. Сейчас адаптация идёт лучше. Большое спасибо моим партнёрам по команде — они мне сильно помогают. С каждым днём чувствую себя всё более своим.

Изучение русского языка? Процесс идёт. Некоторые слова я уже понимаю. Ещё я занимаюсь английским языком. В команде есть Кейта Бальде, который знает испанский язык и помогает мне», — передаёт слова Дуарте корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После перехода в «Спартак» Дуарте успел появиться на поле в двух матчах Российской Премьер-Лиги.

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