Алексис Дуарте рассказал об адаптации в «Спартаке»
Поделиться
Защитник «Спартака» Алексис Дуарте после матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:2) рассказал о своей адаптации в московском клубе.
«Что касается адаптации в «Спартаке» — не буду скрывать, что поначалу было тяжеловато. Сейчас адаптация идёт лучше. Большое спасибо моим партнёрам по команде — они мне сильно помогают. С каждым днём чувствую себя всё более своим.
Изучение русского языка? Процесс идёт. Некоторые слова я уже понимаю. Ещё я занимаюсь английским языком. В команде есть Кейта Бальде, который знает испанский язык и помогает мне», — передаёт слова Дуарте корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
После перехода в «Спартак» Дуарте успел появиться на поле в двух матчах Российской Премьер-Лиги.
Комментарии
- 18 марта 2023
-
15:55
-
15:37
-
15:36
-
15:32
-
15:31
-
15:29
-
15:27
-
15:22
-
15:22
-
15:17
-
15:12
-
15:11
-
15:06
-
15:05
-
15:04
-
15:02
-
14:59
-
14:54
-
14:53
-
14:51
-
14:45
-
14:41
-
14:35
-
14:31
-
14:30
-
14:26
-
14:22
-
14:20
-
14:19
-
14:10
-
14:09
-
14:02
-
13:55
-
13:52
-
13:45
Партнерский контент