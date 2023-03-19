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Издание FourFourTwo признало Зинченко лучшим левым защитником в мире

Издание FourFourTwo признало Зинченко лучшим левым защитником в мире
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FourFourTwo опубликовало свой рейтинг лучших левых защитников мира на данный момент. Лидером рейтинга стал украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко.

В топ-10 вошли: 1. Александр Зинченко («Арсенал»), 2. Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), 3. Тео Эрнандес («Милан»), 4. Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), 5. Альфонсо Дэвис («Бавария»), 6. Натан Аке («Манчестер Сити»), 7. Ферлан Менди («Реал»), 8. Жорди Альба («Барселона»), 9. Нуну Мендеш («ПСЖ»),10. Бен Чилуэлл («Челси»).

Зинченко в текущем сезоне английского чемпионата провёл 20 матчей. На счету 26-летнего украинца один гол и две результативные передачи. «Арсенал» занимает первую строчку турнирной таблицы Премьер-лиги. Команда Микеля Артеты опережает идущий на втором месте «Манчестер Сити» на пять очков.

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