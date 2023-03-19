Лидер Первой лиги «Балтика» потеряла очки в матче с «Акроном»

Сегодня, 19 марта, на стадионе «Калининград» состоялся матч 23-го тура Мелбет Первой лиги. Встречались местная «Балтика» и тольяттинский «Акрон». Финальный свисток Игоря Низовцева зафиксировал ничью — 1:1.
Хозяев вывел вперёд Тамерлан Мусаев, отличившийся на 29-й минуте. «Акрон» сравнял счёт в концовке матча: пенальти реализовал Андрес Понсе.
«Балтика» набрала 48 очков и продолжает оставаться на первом месте турнирной таблицы Мелбет Первой лиги, опережая идущего следом «Рубин» на четыре очка. В следующем туре калининградская команда сыграет дома с «КАМАЗом» (26 марта), а затем встретится на выезде с махачкалинским «Динамо» (2 апреля).
«Акрон» с 27 очками занимает в турнирной таблице 13-е место. В следующем туре у команды домашний матч с «Динамо» (26 марта), а затем выезд в Москву на матч с «Родиной» (2 апреля).
- 19 марта 2023
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