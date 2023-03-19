Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лидер Первой лиги «Балтика» потеряла очки в матче с «Акроном»

Лидер Первой лиги «Балтика» потеряла очки в матче с «Акроном»
Комментарии

Сегодня, 19 марта, на стадионе «Калининград» состоялся матч 23-го тура Мелбет Первой лиги. Встречались местная «Балтика» и тольяттинский «Акрон». Финальный свисток Игоря Низовцева зафиксировал ничью — 1:1.

Хозяев вывел вперёд Тамерлан Мусаев, отличившийся на 29-й минуте. «Акрон» сравнял счёт в концовке матча: пенальти реализовал Андрес Понсе.

«Балтика» набрала 48 очков и продолжает оставаться на первом месте турнирной таблицы Мелбет Первой лиги, опережая идущего следом «Рубин» на четыре очка. В следующем туре калининградская команда сыграет дома с «КАМАЗом» (26 марта), а затем встретится на выезде с махачкалинским «Динамо» (2 апреля).

«Акрон» с 27 очками занимает в турнирной таблице 13-е место. В следующем туре у команды домашний матч с «Динамо» (26 марта), а затем выезд в Москву на матч с «Родиной» (2 апреля).

Россия - Мелбет Первая лига. 23-й тур
19 марта 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Мусаев – 28'   1:1 Понсе – 87'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023