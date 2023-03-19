Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матч ЦСКА — «Зенит» посетили 9974 зрителя

Матч ЦСКА — «Зенит» посетили 9974 зрителя
Комментарии

Завершился центральный матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). ЦСКА одержал победу с минимальным счётом 1:0.

На стадионе «ВЭБ Арена» присутствовали 9974 зрителя.

Единственный гол был забит на 72-й минуте встречи: отличился нападающий Фёдор Чалов. Ему ассистировал Иван Обляков.

Победа позволила ЦСКА набрать 35 очков и сравняться по этому показателю с «Динамо», которое занимает четвёртое место РПЛ. «Зенит» с 48 очками остался на первом месте, его отрыв от идущего на второй строчке «Ростова» составляет семь очков.

ЦСКА переиграл лидера РПЛ! «Зенит» растерял чемпионский футбол ЦСКА переиграл лидера РПЛ! «Зенит» растерял чемпионский футбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023