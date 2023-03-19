Матч ЦСКА — «Зенит» посетили 9974 зрителя

Завершился центральный матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). ЦСКА одержал победу с минимальным счётом 1:0.

На стадионе «ВЭБ Арена» присутствовали 9974 зрителя.

Единственный гол был забит на 72-й минуте встречи: отличился нападающий Фёдор Чалов. Ему ассистировал Иван Обляков.

Победа позволила ЦСКА набрать 35 очков и сравняться по этому показателю с «Динамо», которое занимает четвёртое место РПЛ. «Зенит» с 48 очками остался на первом месте, его отрыв от идущего на второй строчке «Ростова» составляет семь очков.