В Серии C игрока удалили за мочеиспускание на поле

26-летний нападающий Кристиан Бунино, выступающий за «Лекко» в Серии С, был наказан красной карточкой, не успев выйти на поле. Игрок решил справить нужду прямо на газон, что противоречит не только этическим нормам, но и регламенту турнира, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Тренер «Лекко» планировал выпустить Бунино на 76-й минуте матча с «Пьяченцей» (0:0) в прошлое воскресенье. Бывший нападающий «Ювентуса» и юношеской сборной Италии (U19) закончил разминку за воротами соперника и, охваченный настойчивым желанием, решил помочиться, отвернувшись к пустому сектору трибун. Это действие не осталось незамеченным для лайнсмена, который и подсказал арбитру удалить Бунино.

Тренер «Лекко» Лучано Фоски считает наказание слишком суровым для игрока: «Это правило, и оно должно соблюдаться, но я надеялся, что судьи будут руководствоваться здравым смыслом, потому что он никого не оскорблял и никто его не видел. Я надеялся на жёлтую карточку… Бунино? Я не знаю, почему он это сделал, он даже не знал, что за это могут удалить».