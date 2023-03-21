Локателли: «Спортинг» должен бояться «Ювентус»
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Полузащитник туринского «Ювентуса» Мануэль Локателли высказался о противостоянии с лиссабонским «Спортингом» в четвертьфинале Лиги Европы, заявив, что, несмотря на то что матчи с португальской командой будут сложными для туринцев, те всё равно должны опасаться игроков «старой синьоры».
«Со «Спортингом», безусловно, будет сложно играть, но и они должны нас бояться», — сказал Локателли в видео на Twitch-канале «Ювентуса».
Первый матч между «Ювентусом» и «Спортингом» пройдёт 13 апреля в Турине, ответный — в Лиссабоне 20 апреля. На предыдущей стадии команда Локателли прошла немецкий «Фрайбург», «Спортинг» оказался сильнее лондонского «Арсенала».
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