«Впереди ещё 10 матчей». Представитель титульного спонсора «Пари НН» — о слухах об уходе

Управляющий партнёр букмекерской компании PARI Дмитрий Сергеев прокомментировал слухи о прекращении финансирования футбольного «Пари Нижний Новгород» из-за плохих результатов команды и возможного вылета команды из РПЛ, заявив, что у нижегородцев впереди ещё 10 матчей до конца сезона.
«Мы продолжаем оказывать всестороннюю поддержку всем трём нижегородским клубам. Баскетбольный клуб выиграл недавно Кубок России, хоккейное «Торпедо» удивляет в плей-офф КХЛ, ну а у футбольного клуба ещё впереди 10 матчей, чтобы закрепиться выше зоны стыковых матчей. Мы довольны результатами, и пока ничего не говорит о том, чтобы мы думали про разрыв отношений с регионом», — приводит слова Сергеева Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация о возможном прекращении финансирования футбольного «Пари НН» из-за плохих результатов команды, ситуации с Ярославом Михайловым и позицией правительства Нижегородской области.
- 21 марта 2023
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