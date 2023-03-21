Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может перейти в «Арсенал»

Полузащитник «Лацио» и сборной Сербии Сергей Милинкович-Савич может перейти в лондонский «Арсенал».
Руководство «Лацио» смирилось с предстоящим уходом сербского полузащитника и намерено выручить за игрока хоть какие-то средства. Ситуацией собирается воспользоваться «Арсенал». Главный тренер команды Микель Артета считает, что линия полузащиты требует усиления, и 28-летний футболист вполне подходит для решения этой задачи, сообщает The Sun.
В прошлом году Милинкович-Савич уже был выставлен на продажу, но в римском клубе хотели получить за игрока сумму, близкую к £ 100 млн. Ни один клуб не решился вступать в переговоры о трансфере полузащитника за такую сумму. Действующий контракт «Лацио» с Милинковичем-Савичем истекает летом 2024 года, и теперь покупатели могут значительно сбить цену на игрока уже ближайшим летом.
В текущем сезоне Милинкович-Савич сыграл в 36 матчах в составе «Лацио» во всех турнирах, забил шесть голов и отдал восемь голевых передач.
- 21 марта 2023
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