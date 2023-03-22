Филипп Лам: «ПСЖ» — это не команда. Игроки не знают, как действовать коллективно

Бывший защитник «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам раскритиковал состав «ПСЖ» после вылета в 1/8 финала Лиги чемпионов от мюнхенского клуба.

«Случай Килиана Мбаппе — отдельная история. У него, безусловно, есть качества игрока мирового уровня. Но его талант не используется в полной мере в этой команде. В Мюнхене он просто ждал, когда мяч коснётся его ног. Я даже не могу представить, как развивалась бы карьера Мбаппе, если бы он покинул «ПСЖ».

Эта непомерно дорогая команда напоминает роскошный магазин, где выставлены драгоценные вещи, которыми все восхищаются, но которые никто не может себе позволить. Это привлекает внимание и работает только в плане маркетинга. Если вы тратите столько денег, а качества игры нет — это плохой знак.

Марко Верратти — хороший пример. Он хороший футболист, уверенно владеет мячом и хорош в подкатах. Один из лучших игроков сборной Италии. Но в составе «ПСЖ» это не работает.

Серхио Рамос — великолепный центральный защитник. Он по-прежнему демонстрирует качество даже в преклонном возрасте. Но это не помогает другим игрокам. «ПСЖ» — это не команда.

Мбаппе важен для сборной Франции, как Месси важен для Аргентины. Таким образом, у парижан есть два игрока, которые потрясли планету в финале чемпионата мира три месяца назад. У них есть Месси и Мбаппе, плюс Неймар, лучший бразилец последнего десятилетия, но игроки «ПСЖ» просто не знают, как действовать коллективно и какова их роль в командных действиях», — приводит слова Лама L'Èquipe.