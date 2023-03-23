УЕФА начал расследование в отношении «Барселоны» на фоне подозрений о подкупе судей

УЕФА начал расследование в отношении каталонской «Барселоны» на фоне подозрений о подкупе судей, информирует официальный сайт организации.

«В соответствии со статьёй 31(4) Дисциплинарного регламента УЕФА сегодня были назначены инспекторы по этике и дисциплине для проведения расследования потенциального нарушения правовых норм со стороны ФК «Барселона» в связи с так называемым «делом Негрейры», — написала пресс-служба УЕФА.

Ранее в СМИ появилась информация, что каталонский клуб около 17 лет подряд перечислял деньги бывшему вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре. По данным прессы, функционер получил от «Барселоны» более € 7 млн. Сине-гранатовые утверждают, что эти деньги являются платой за консультативные услуги Негрейры.

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