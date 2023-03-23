Саа: Рашфорд уже стал легендой «МЮ», когда у команды появился фундамент, он проявил себя

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа высказался о том, что Маркус Рашфорд обошёл Криштиану Роналду по голам за «красных дьяволов».

«Думаю, Рашфорд уже стал легендой «Манчестер Юнайтед». Люди должны понимать, что он играл в команде, которая переживала переходный период. Он пришёл в команду, когда ему было 17 или 18 лет, и у него не было возможности играть в таком клубе, как «Монако», как у Мбаппе, когда «Монако» играл в полуфинале Лиги чемпионов. Рашфорд также не играл в такой лиге, как французская, где «ПСЖ» доминирует в течение стольких лет. Только теперь, когда у «Манчестер Юнайтед» есть фундамент, Рашфорд смог проявить себя и показать, что он в числе лучших игроков. Представьте, каким он станет через один-два сезона! Он уже забил много голов и зарекомендовал себя на международном уровне. Он стал знаменитостью, и будет очень интересно посмотреть, как он будет прогрессировать, потому что последние полтора года стали для него кошмаром.

Хотел ли бы я сыграть с Рашфордом? Было бы здорово сыграть с ним вместе. Трудно сравнивать эпохи, но мне бы очень хотелось на это посмотреть, потому что я был очень агрессивен и мог дополнить Рашфорда. Но игра того времени сильно отличается от сегодняшней с точки зрения физической подготовки, интенсивности и стиля. Игрокам нравится действовать либо на левом, либо на правом флангах, чтобы доставлять мяч до традиционного нападающего. В то время как в мою эпоху было намного больше комбинаций. Хотя адаптироваться мне не составило бы труда. Было бы здорово сыграть с Рашфордом, и мне бы очень хотелось развиваться рядом с таким игроком», — приводит слова Саа olbg.com.